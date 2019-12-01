México logra ampliar sus exportaciones de azúcar hacia Estados Unidos

México logra ampliar sus exportaciones de azúcar hacia Estados Unidos
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Julio de 2026 a las 22:15:28
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Ciudad de México, a 10 de julio de 2026.- Las gestiones emprendidas entre los gobiernos de México y Estados Unidos comienzan a reflejarse en el sector agroalimentario, luego de que autoridades estadounidenses iniciaran el proceso para ampliar el acceso del azúcar mexicana a su mercado, una medida que beneficiará tanto a la industria nacional como a miles de productores de caña.

De acuerdo con el Gobierno de México, este avance es resultado del diálogo sostenido con autoridades de Estados Unidos por instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) estimó que durante el ciclo 2026-2027 requerirá importar hasta un millón 152 mil toneladas de azúcar mexicana, volumen que representa un incremento de 512 por ciento respecto a la estimación realizada para el ciclo 2025-2026.

Según el informe más reciente de Estimaciones de la Oferta y la Demanda Agrícola Mundial, publicado por el USDA el 10 de julio de 2026, este aumento en las importaciones podría traducirse en un ingreso adicional de hasta cuatro mil 760 millones de pesos para los productores de caña de azúcar del país, a través de los pagos realizados por la industria azucarera.

Las negociaciones que derivaron en este resultado comenzaron en noviembre del año pasado, durante la visita a México de la secretaria de Agricultura de Estados Unidos, Brooke Rollins, quien sostuvo un encuentro con la presidenta Claudia Sheinbaum.

El Gobierno federal señaló que este acuerdo demuestra que el diálogo bilateral puede generar beneficios para los sectores productivos de ambas naciones, además de contribuir al abasto de alimentos para los consumidores de México y Estados Unidos.

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