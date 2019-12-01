México iniciará recursos penales por muertes de connacionales bajo custodia o a manos de ICE

Ciudad de México, a 9 de julio 2026.- El gobierno de México recurrirá al ámbito penal en Estados Unidos, por las muertes de connacionales en ese país a manos o bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

En ese sentido, el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Roberto Velasco Álvarez, anunció que a través de la Fiscalía General de la República (FGR) se presentarán denuncias ante fiscalías de Estados Unidos, contra quien resulte responsable.

“Nos vamos a pasar del ámbito diplomático para acudir directamente ante las fiscalías de Estados Unidos para presentar denuncias sobre estos hechos, solicitando que se investigue en el ámbito penal qué es lo que está ocurriendo, lo que ha ocurrido”, dijo el canciller.

Igualmente, durante su participación en la conferencia de prensa matutina, el funcionario federal adelantó acciones civiles contra las empresas que operan los centros de detención en EEUU, por acciones y condiciones violatorias de los derechos humanos que derivaron en la muerte de 14 migrantes mexicanos.

“Formalmente les estamos pidiendo a estas empresas que tienen que dejar de realizar estas acciones, que tienen que cambiar estas condiciones que han llevado a la muerte de personas mexicanas. En Estados Unidos se llaman cartas de cese y desistimiento”, refirió el secretario Velasco.