México fortalece su posición comercial como principal socio de Estados Unidos: Ebrard

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Octubre de 2026 a las 17:37:25

Ciudad de México, a 27 de octubre de 2026.- La relación económica entre México y Estados Unidos representa una oportunidad estratégica para impulsar el desarrollo nacional, debido al volumen de productos que ambos países intercambian. El secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón, destacó que México no sólo es uno de los principales proveedores del mercado estadounidense, sino también su mayor comprador, con adquisiciones que superan las realizadas por China, Alemania y Japón en conjunto.

El funcionario defendió la importancia de reconocer el peso de México dentro del comercio internacional y aprovechar esa posición para establecer nuevas metas de crecimiento.

Ebrard explicó que México compra anualmente alrededor de 350 mil millones de dólares en productos estadounidenses, una cifra que, de acuerdo con sus declaraciones, supera las adquisiciones combinadas de China, Alemania y Japón. Por ello, sostuvo que la relación comercial beneficia a ambas economías y no debe entenderse únicamente desde las exportaciones mexicanas.

El titular de Economía también señaló que Estados Unidos adquiere aproximadamente 600 mil millones de dólares en mercancías mexicanas. A su juicio, este volumen de operaciones refleja la capacidad productiva del país, así como la calidad, los precios competitivos y la confiabilidad de sus productos.

En ese sentido, relató que durante sus encuentros con representantes estadounidenses ha escuchado comentarios sobre la importancia de las compras que ese país realiza a México. Ante ello, ha respondido que el intercambio es recíproco, pues las empresas y consumidores mexicanos también representan un mercado fundamental para la economía estadounidense.

El funcionario resaltó que México cuenta con capacidades industriales y de diseño que deben aprovecharse para ampliar su participación en los mercados internacionales. Consideró que reconocer lo que el país produce y el lugar que ocupa en el escenario mundial es indispensable para definir objetivos económicos de mayor alcance.

Entre los retos que mencionó se encuentran fortalecer el desarrollo nacional, reducir la pobreza y avanzar hacia una mayor independencia y autonomía económica, sin dejar de mantener relaciones comerciales con otras naciones.

Asimismo, describió a México como un país que busca conservar relaciones pacíficas con el exterior y generar condiciones favorables para el bienestar de su población.

Las declaraciones se producen en un contexto de conversaciones comerciales entre México y Estados Unidos relacionadas con el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), cuya revisión representa un asunto relevante para la continuidad y competitividad del intercambio regional.

Con este panorama, el gobierno mexicano busca defender las condiciones de acceso de sus productos al mercado estadounidense y aprovechar la integración económica entre ambos países para impulsar la producción, las inversiones y el empleo.