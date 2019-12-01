México expresa solidaridad con el papa León XIV tras cirugía por cáncer de pulmón

México expresa solidaridad con el papa León XIV tras cirugía por cáncer de pulmón
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Octubre de 2026 a las 22:58:13
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Ciudad de México, a 13 de octubre de 2026.- El gobierno de México manifestó sus deseos de recuperación para el papa León XIV, luego de que fuera sometido a una intervención quirúrgica en Roma para tratar un cáncer de pulmón. El mensaje de solidaridad destacó la vocación humanista del pontífice y expresó el respaldo del país ante su situación de salud. 

“Desde #México mandamos un saludo afectuoso al Papa León XIV y le deseamos una pronta recuperación. Apreciamos su vocación humanista, que le ha venido a dar esperanza al mundo y nos solidarizamos con el pueblo católico. @Claudiashein @VaticanNews @Pontifex_es @ArquidiocesisMx @IglesiaMexico”, expresó la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez.

La operación se llevó a cabo este martes en el hospital Gemelli, donde los médicos extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho. De acuerdo con los reportes médicos difundidos por el Vaticano, el procedimiento concluyó satisfactoriamente y permitió confirmar el diagnóstico de adenocarcinoma pulmonar.

Tras la intervención, el pontífice, de 71 años, permanecerá bajo atención médica durante su recuperación, por lo que sus actividades públicas fueron suspendidas temporalmente hasta el 20 de octubre.

La noticia ha generado muestras de apoyo de distintos países y comunidades religiosas, que han expresado sus buenos deseos para la recuperación del líder de la Iglesia católica. 

Más información de la categoria
Rescatan a adulta mayor que permanecía junto al cuerpo sin vida de su esposo en Nuevo León
"Rachel" deja siete personas sin vida y tres desaparecidos en Baja California
Detienen en Zitácuaro a presunto responsable de robo con arma y cartuchos
Tras cateo en Morelia, Michoacán: Detienen a dos hombres por delitos contra la salud y aseguran arma de fuego
Más información de la categoria
Claudia Sheinbaum niega consumo de estupefacientes durante transmisión en vivo en Instagram
Harfuch anuncia construcción de 6 nuevos penales para frenar sobrepoblación de reos
Estalla la indignación en Pátzcuaro contra Julio Arreola: presume bacheo de vialidades principales como “reencarpetamiento”, a unos días de la mayor celebración turística de Michoacán
Giulianna Bugarini confía en encuesta y asegura que respetará el resultado