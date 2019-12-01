México expresa solidaridad con el papa León XIV tras cirugía por cáncer de pulmón

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Octubre de 2026 a las 22:58:13

Ciudad de México, a 13 de octubre de 2026.- El gobierno de México manifestó sus deseos de recuperación para el papa León XIV, luego de que fuera sometido a una intervención quirúrgica en Roma para tratar un cáncer de pulmón. El mensaje de solidaridad destacó la vocación humanista del pontífice y expresó el respaldo del país ante su situación de salud.

“Desde #México mandamos un saludo afectuoso al Papa León XIV y le deseamos una pronta recuperación. Apreciamos su vocación humanista, que le ha venido a dar esperanza al mundo y nos solidarizamos con el pueblo católico. @Claudiashein @VaticanNews @Pontifex_es @ArquidiocesisMx @IglesiaMexico”, expresó la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez.

La operación se llevó a cabo este martes en el hospital Gemelli, donde los médicos extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho. De acuerdo con los reportes médicos difundidos por el Vaticano, el procedimiento concluyó satisfactoriamente y permitió confirmar el diagnóstico de adenocarcinoma pulmonar.

Tras la intervención, el pontífice, de 71 años, permanecerá bajo atención médica durante su recuperación, por lo que sus actividades públicas fueron suspendidas temporalmente hasta el 20 de octubre.

La noticia ha generado muestras de apoyo de distintos países y comunidades religiosas, que han expresado sus buenos deseos para la recuperación del líder de la Iglesia católica.