México está dispuesto a "recuperar" relaciones con Perú, asegura Sheinbaum

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Julio de 2026 a las 12:49:08

Ciudad de México, a 10 de julio 2026.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, indicó que el país está dispuesto a retomar la relación bilateral con Perú, luego de que la presidenta electa del país sudamericano, Keiko Fujimori indicó que existe la misma voluntad por parte de su administración.

“Sí tenemos intención de recuperar la relación con Perú. Nosotros no rompimos esa relación, la rompieron ellos, ellos decidieron y qué bueno que tenga esos deseos”, declaró la jefa del Ejecutivo federal.

El pasado 9 de julio, la presidenta electa Fujimori afirmó que de su lado tiene “toda la intención” para retomar las relaciones con México, suspendidas desde 2025.

En ese sentido, la mandataria mexicana le solicitó al titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Roberto Velasco Álvarez, que establezca comunicación con el “nuevo equipo que va a gobernar” Perú con el objetivo de “ver las particularidades de cómo recupera esa relación”.

Cabe recordar que en noviembre de 2025, el país andino rompió relaciones diplomáticas con México, tras la decisión del Gobierno mexicano de conceder asilo político a la ex primera ministra peruana Betssy Chávez, procesada por su participación en el intento de golpe de Estado atribuido al ex presidente Pedro Castillo.