México está dispuesto a "recuperar" relaciones con Perú, asegura Sheinbaum

México está dispuesto a "recuperar" relaciones con Perú, asegura Sheinbaum
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Julio de 2026 a las 12:49:08
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Ciudad de México, a 10 de julio 2026.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, indicó que el país está dispuesto a retomar la relación bilateral con Perú, luego de que la presidenta electa del país sudamericano, Keiko Fujimori indicó que existe la misma voluntad por parte de su administración.

“Sí tenemos intención de recuperar la relación con Perú. Nosotros no rompimos esa relación, la rompieron ellos, ellos decidieron y qué bueno que tenga esos deseos”, declaró la jefa del Ejecutivo federal.

El pasado 9 de julio, la presidenta electa Fujimori afirmó que de su lado tiene “toda la intención” para retomar las relaciones con México, suspendidas desde 2025.

En ese sentido, la mandataria mexicana le solicitó al titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Roberto Velasco Álvarez, que establezca comunicación con el “nuevo equipo que va a gobernar” Perú con el objetivo de “ver las particularidades de cómo recupera esa relación”.

Cabe recordar que en noviembre de 2025, el país andino rompió relaciones diplomáticas con México, tras la decisión del Gobierno mexicano de conceder asilo político a la ex primera ministra peruana Betssy Chávez, procesada por su participación en el intento de golpe de Estado atribuido al ex presidente Pedro Castillo.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Ratifican libertad condicional de Gilda "N", acusada en Caso Agronitrogenados
Aprehenden a presunto responsable de abuso sexual en Morelia, Michoacán
Cae Alejandro “N”, hermano de Víctor Manuel Álvarez Puga, empresario acusado de fraude millonario
Identifican a motociclista muerto en accidente en Morelia, Michoacán
Más información de la categoria
Golpe al gobierno de Zacapu: detenidos director y subdirector de la Policía por emboscada que dejó 5 agentes muertos en la Meseta Purépecha de Michoacán; la corporación de Mónica Valdez ya era investigada por presunto favorecimiento al crimen
Lorenzo Salgado no era el objetivo de ICE, revela congresista de EEUU
Vinculan a proceso a alcaldesa de Tenancingo por simular secuestro
Michoacán avanza con autogobiernos, pero debemos consolidar esa conquista para que no haya un revés: Carlos Torres Piña 
Comentarios