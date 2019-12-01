México enviará ayuda humanitaria a Cuba a más tardar el próximo lunes

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Febrero de 2026 a las 13:21:51

Morelia, Michoacán, a 7 de febrero 2026.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que a más tardar el próximo lunes 9 de febrero, su administración enviará a Cuba ayuda humanitaria consistente en “alimentación y otros insumos que nos han pedido”.

Asimismo, comentó que continúan con el diálogo y los “trabajos diplomáticos” con Estados Unidos para retomar el envío de petróleo a la isla, porque “no queremos que haya sanciones para México”.

Además, explicó que hemos hablado con el embajador de Cuba en México –Eugenio Martínez–, principalmente a través de Lázaro (Cárdenas Batel, jefe de la Oficina de la Presidencia), quien nos ha estado ayudando, y de la propia Secretaría de Relaciones Exteriores.

Igualmente, destacó que la República Mexicana siempre ha ayudado a todos los países porque es parte de su historia, pues incluso los gobiernos “autoritarios” así lo hicieron.

“Donde nos necesiten, ahí vamos a estar, porque México es un país y un pueblo solidario”, sostuvo la jefa del Ejecutivo federal.

Por otra parte, indicó que solo hablará con su homólogo cubano, Miguel Díaz-Canel, “si es necesario”.