México envía nota diplomática a EEUU por muerte de connacional bajo custodia de ICE
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Septiembre de 2025 a las 11:17:17
Ciudad de México, a 24 de septiembre 2025.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, dio a conocer que su administración envió una nota diplomática a Estados Unidos, en relación a la muerte de un connacional con problemas de salud que se encontraba bajo la custodia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

Durante su conferencia de prensa matutina, la mandataria mexicana indicó que solicitó que se realicen todas las investigaciones correspondientes y que, si hay alguna responsabilidad de violación a los derechos humanos se apliquen las respectivas sanciones.

El pasado 23 de septiembre, Ismael Ayala-Uribe, perdió la vida en un hospital del estado de California mientras se encontraba bajo custodia de ICE.

Por otra parte, en lo que respecta al tiroteo en las oficinas de la agencia federal en Dallas, la jefa del Ejecutivo federal señaló que hasta el momento no se tiene reportes de mexicanos involucrados.

