México entre los países con menos hambre en Latinoamérica, según la FAO

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Febrero de 2026 a las 08:19:17

Ciudad de México, a 28 de febrero 2026.- En México se registró una prevalencia estimada de subalimentación de 2.7 por ciento en el periodo 2022-2024, lo que lo ubica entre los países con menor hambre en América Latina y el Caribe, según un informe difundido por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

La agencia señaló que ese nivel está “muy cercano” al umbral inferior de 2.5 % que utiliza este indicador, que mide “la privación crónica de energía alimentaria en la población”.

Asimismo, se detalló que el dato para la República Mexicana se incluye en el Panorama Regional de la Seguridad Alimentaria y la Nutrición 2025, en el que la FAO apuntó que América Latina y el Caribe redujo el hambre por cuarto año consecutivo.

En ese sentido, la oficina de la ONU especializada en la materia indicó que en la región, Brasil, Costa Rica, Guyana y Uruguay registraron niveles inferiores al 2.5%.

Además, Argentina, Barbados, Colombia, Dominica y República Dominicana reportaron niveles inferiores al 5 %, de acuerdo con la información del reporte.