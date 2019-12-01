FGR investiga ataques contra la GN por “Jaliscazo” en Michoacán; 15 agentes heridos, una base atacada, armas y patrullas dañadas

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Febrero de 2026 a las 22:09:10

Morelia, Mich., a 27 de febrero de 2026. — A cinco días de la jornada violenta que dejó al menos 15 elementos de la Guardia Nacional heridos, la Fiscalía General de la República mantiene abiertas tres carpetas de investigación por los delitos de lesiones, daños y robo, sin que hasta el momento se reporten personas detenidas.

Los hechos ocurrieron el 22 de febrero, cuando convoyes de la Guardia Nacional fueron atacados con armas de fuego en distintos puntos de Michoacán, en lo que las autoridades describen como agresiones directas y coordinadas en respuesta al operativo de captura que terminó en la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho”.

El recuento de los ataques

De acuerdo con la indagatoria federal, las unidades oficiales circulaban por la carretera Guadalajara – Morelia, a la altura de la localidad de Los Baldíos, en el municipio de Santiago Tangamandapio, así como en la vía Uruapan – Carapan, cuando fueron blanco de disparos.

El saldo documentado por la FGR incluye elementos de la Guardia Nacional lesionados; 17 armas largas tipo fusil dañadas; vehículos oficiales con impactos de bala; daños a instalaciones federales en La Piedad; y el robo de un arma corta, cargadores y cartuchos.

Aunque el comunicado oficial no precisó cifras, posteriormente el secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, confirmó que 15 agentes resultaron heridos durante esa jornada.

La FGR informó que las carpetas de investigación siguen en fase de integración, con el objetivo de reunir datos de prueba que permitan deslindar responsabilidades.