Arriban a Puerto Vallarta 300 militares y 40 vehículos tácticos, con la finalidad de reforzar la seguridad

Arriban a Puerto Vallarta 300 militares y 40 vehículos tácticos, con la finalidad de reforzar la seguridad
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Febrero de 2026 a las 21:46:04
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Puerto Vallarta, Jalisco, a 27 de febrero de 2026.- Este viernes arribaron a Puerto Vallarta un total de 300 elementos del Ejército Mexicano en 40 vehículos tácticos, con la finalidad de reforzar la seguridad.

De acuerdo a la información, los militares estarán resguardando la franja turística y realizarán recorridos por la zona ante la vista de habitantes y turistas.

A través de un comunicado, el Ayuntamiento de Puerto Vallarta indicó que "a partir de ahora, estarán patrullando toda la ciudad, incluyendo la zona rural, para garantizar la seguridad de los ciudadanos y turistas".

Estas acciones forman parte de los acuerdos que hizo el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, para convertir la ciudad en el principal centro turístico del país.

"Se pide a la población mantener la calma y evitar rumores o información falsa sobre esta acción. La seguridad de los vallartenses es la prioridad", precisaron en el comunicado.

 

Noventa Grados
Más información de la categoria
FGR investiga ataques contra la GN por “Jaliscazo” en Michoacán; 15 agentes heridos, una base atacada, armas y patrullas dañadas
Traslada la Secretaría de Marina a dos personas que fueron lesionadas por arma de fuego de Isla Mujeres a Cancún
Asaltan nodriza y se llevan camioneta último modelo en plena caseta en Michoacán: FGR Investiga
Decomisan leones africanos y guacamayas, por no contar con los permisos correspondientes en vivienda de Celaya, Guanajuato
Más información de la categoria
FGR investiga ataques contra la GN por “Jaliscazo” en Michoacán; 15 agentes heridos, una base atacada, armas y patrullas dañadas
Arriban a Puerto Vallarta 300 militares y 40 vehículos tácticos, con la finalidad de reforzar la seguridad
México impone Récord Guinness con la imagen humana de la camiseta de futbol más grande del mundo
Cuitzeo: el municipio convertido en bastión y silencioso corredor del huachicol a las puertas de Morelia, Michoacán
Comentarios