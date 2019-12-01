Arriban a Puerto Vallarta 300 militares y 40 vehículos tácticos, con la finalidad de reforzar la seguridad

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Febrero de 2026 a las 21:46:04

Puerto Vallarta, Jalisco, a 27 de febrero de 2026.- Este viernes arribaron a Puerto Vallarta un total de 300 elementos del Ejército Mexicano en 40 vehículos tácticos, con la finalidad de reforzar la seguridad.

De acuerdo a la información, los militares estarán resguardando la franja turística y realizarán recorridos por la zona ante la vista de habitantes y turistas.

A través de un comunicado, el Ayuntamiento de Puerto Vallarta indicó que "a partir de ahora, estarán patrullando toda la ciudad, incluyendo la zona rural, para garantizar la seguridad de los ciudadanos y turistas".

Estas acciones forman parte de los acuerdos que hizo el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, para convertir la ciudad en el principal centro turístico del país.

"Se pide a la población mantener la calma y evitar rumores o información falsa sobre esta acción. La seguridad de los vallartenses es la prioridad", precisaron en el comunicado.