Tren embiste a automóvil que intentó ganarle el paso; hay 4 lesionados en Colón, Querétaro

Autor: Tania Monroy / Noventa Grados | Fecha: 28 de Febrero de 2026 a las 10:25:11

Colón, Querétaro, a 28 de febrero 2026.- La mañana de este sábado, servicios de emergencias, se movilizaron a la localidad de San Francisco, en el municipio de Colón, en donde se reportó un aparatoso accidente, entre una unidad de transporte de personal y el tren.

La falta de precaución, fue lo que ocasionó el accidente, en donde la unidad de transporte de personal, intentó ganarle el paso al tren, sin embargo, terminó impactada.

A la zona se movilizaron los servicios de emergencias, quienes realizaron la valoración y traslado de cuatro personas, quienes presentaron heridas considerables, dos de ellas de gravedad.

La vialidad fue abanderada por autoridades, quienes acudieron a tomar conocimiento del accidente, el cual dejó importantes daños materiales.