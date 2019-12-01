A 6 años de su captura, vinculan a proceso a sujeto que custodiaba armas y vehículos en Tangancícuaro, Michoacán 

A 6 años de su captura, vinculan a proceso a sujeto que custodiaba armas y vehículos en Tangancícuaro, Michoacán 
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Febrero de 2026 a las 23:27:05
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Mich., a 27 de febrero de 2026.– Lo que comenzó como una detención en un camino rural en 2020 terminó, seis años después, en una vinculación a proceso y prisión preventiva. La delegación estatal de la Fiscalía General de la República (FGR) informó que obtuvo de un juez de Control la vinculación a proceso de Julio “N”, por su probable responsabilidad en el delito de posesión de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

La detención original ocurrió en el municipio de Tangancícuaro, específicamente en el camino que conecta las localidades de Jungarán y Dámaso. En ese punto, elementos de la Guardia Nacional interceptaron al ahora imputado cuando presuntamente custodiaba varios vehículos.

Según la carpeta de investigación, durante la intervención se aseguraron cuatro automotores, dos armas largas tipo fusil con cargadores y cartuchos útiles, así como una pistola tipo escuadra también abastecida. El arsenal, de acuerdo con la autoridad, encuadra en los supuestos previstos en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, al tratarse de armamento considerado de uso exclusivo del Ejército.

Aunque la detención se registró en 2020, el proceso judicial avanzó de manera paulatina hasta que, con base en los datos de prueba recabados por el Ministerio Público Federal, un juez libró orden de aprehensión contra Julio “N”. Dicha orden fue cumplimentada recientemente por agentes de la Policía Federal Ministerial en la ciudad de La Paz, Baja California, donde fue localizado.

Tras su traslado ante la autoridad judicial competente, el juez determinó vincularlo a proceso y dictar la medida cautelar de prisión preventiva, por lo que permanecerá interno mientras continúan las etapas procesales.

Noventa Grados
Más información de la categoria
A 6 años de su captura, vinculan a proceso a sujeto que custodiaba armas y vehículos en Tangancícuaro, Michoacán 
Víctimas ultiman a asaltante durante intento de atraco en Pachuca, Hidalgo
FGR investiga ataques contra la GN por “Jaliscazo” en Michoacán; 15 agentes heridos, una base atacada, armas y patrullas dañadas
Traslada la Secretaría de Marina a dos personas que fueron lesionadas por arma de fuego de Isla Mujeres a Cancún
Más información de la categoria
FGR investiga ataques contra la GN por “Jaliscazo” en Michoacán; 15 agentes heridos, una base atacada, armas y patrullas dañadas
Arriban a Puerto Vallarta 300 militares y 40 vehículos tácticos, con la finalidad de reforzar la seguridad
México impone Récord Guinness con la imagen humana de la camiseta de futbol más grande del mundo
Cuitzeo: el municipio convertido en bastión y silencioso corredor del huachicol a las puertas de Morelia, Michoacán
Comentarios