EEUU e Israel lanzan ataque sobre Irán; Trump busca “aniquilar y destrozar” el régimen de los ayatolás
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Febrero de 2026 a las 07:49:33
Teherán, Irán, a 28 de febrero 2026.- Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos e Israel lanzaron un ataque contra objetivos militares en Teherán y otras ciudades importantes de Irán.

Por su parte, el país asiático respondió con una oleada de misiles contra territorio israelí y bases estadounidenses en la región de Medio Oriente.

La ofensiva fue confirmada por el Ministerio de Defensa israelí a las 8:15 horas (tiempo local).

A los pocos minutos del anuncio, se empezaron a escuchar explosiones en la capital iraní y otras urbes de la nación.

Además, el Ejército israelí detalló  en primera instancia que se trató de un ataque preventivo, sin embargo, tiempo después señaló que la ofensiva se ha producido contra “decenas de objetivos militares y se llevó a cabo como parte de una amplia operación conjunta y coordinada contra el régimen”.

Israel ha bautizado su campaña militar como ‘Rugido de León’ y Estados Unidos como 'Furia Épica', que busca acabar con “amenazas existenciales”, en el marco de una acción coordinada con el Ejército estadounidense tras meses de planificación, según los comunicados oficiales.

Por su parte, el presidente de EEUU, Donald Trump aseguró que se trata de una operación militar “masiva” con el objetivo de “aniquilar” y “destrozar” al régimen de los ayatolás en Irán, al tiempo que pidió al pueblo iraní alzarse para tomar el control en todo el país.

“Estados Unidos está llevando a cabo una operación a gran escala y continuada para impedir que la dictadura malvada radical amenace a los Estados Unidos y el núcleo de nuestro interés de seguridad nacional. Vamos a destruir sus misiles y enterrar su industria de misiles. Va a ser totalmente destrozada. Vamos a aniquilar a su Armada”, aseguró el mandatario en redes sociales.

