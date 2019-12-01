Ultiman a tiros a un individuo en Apatzingán, Michoacán 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Febrero de 2026 a las 07:18:30

Apatzingán, Michoacán, a 28 de febrero 2026.- Por causas hasta el momento no determinadas, empero que ya son indagadas, un hombre fue asesinado a balazos en calles de la colonia Pénjamo de esta ciudad.

Al respecto se informó qué autoridades policiacas fueron alertadas de que sobre la calle Juan Álvarez, habían atacado a balazos a una persona.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal quienes al arribar encontraron a un individuo sin vida, situación por la que solicitaron la intervención de la representación social.

Acto seguido se constituyó en el sitio personal de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC) quienes dieron fe del levantamiento del cuerpo de un individuo el cual presentaba lesiones producidas por proyectil de arma de fuego, restos que fueron llevados al Semefo para los efectos de ley.