Vuelca camioneta de carga, en el Fray Junípero Serra, en Querétaro capital
Autor: Tania Monroy / Noventa Grados | Fecha: 28 de Febrero de 2026 a las 10:22:48
Querétaro, Querétaro, a 28 de febrero 2026.- Daños materiales y carga vehicular, fue lo que dejó la volcadura de una camioneta de carga, que se registró esta mañana de sábado, sobre el anillo vial Fray Junípero Serra.

El accidente ocurrió entre Juriquilla y el puente de El Nabo, a causa del presunto exceso de velocidad en el que transitaba la camioneta, lo que ocasionó que chocara contra el muro divisor, y posteriormente volcara.

Al número 911, se reportó el accidente, rápidamente, acudieron al lugar los rescatistas, quienes al llegar, descartaron personas heridas.

Policías estatales, arribaron a tomar conocimiento del accidente, y con el apoyo de la grúa, se realizaron maniobras, para retirar el vehículo volcado.

