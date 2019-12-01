México: cerca de 4 mil bebés murieron en casos con infecciones hospitalarias en 11 años

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Octubre de 2026 a las 10:02:07

Ciudad de México, 25 de octubre de 2026.- Al menos 4 mil menores de un año fallecieron entre 2015 y 2025 en hospitales del sistema público de salud de México en casos donde se documentó la presencia de infecciones adquiridas durante la atención médica, de acuerdo con registros de egresos hospitalarios de la Secretaría de Salud federal.

Las cifras representan un promedio aproximado de 30 fallecimientos al mes. Sin embargo, los datos disponibles no permiten determinar en qué medida contribuyeron estas infecciones a cada muerte ni si fueron la causa principal.

Entre los padecimientos asociados se encuentran la sepsis bacteriana del recién nacido, las complicaciones vinculadas con la prematurez y el bajo peso al nacer, así como las dificultades respiratorias y los cuadros de choque.

En los casos de sepsis bacteriana neonatal, la proporción de fallecimientos fue de 17.1% cuando se documentó una infección hospitalaria, frente a 6.1% en los casos sin registro de esta condición. En los cuadros de choque, la proporción fue de 87.1% y 73.6%, respectivamente.

También se contabilizaron 351 muertes de menores de un año por neumonía bacteriana durante el periodo analizado, aunque solo en 20 casos se documentó su relación con una infección adquirida en el hospital.

El infectólogo Alejandro Macías advirtió que los registros podrían reflejar solo una parte del problema, debido a las limitaciones del sistema para identificar y documentar las infecciones que contribuyen a las defunciones.

La información pone de relieve los retos que enfrenta el sistema de salud para fortalecer la prevención de infecciones, mejorar la vigilancia epidemiológica y garantizar condiciones seguras para los pacientes más vulnerables, especialmente los recién nacidos prematuros.