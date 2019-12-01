México bajo dos frentes: El Frío 37 trae lluvias, mientras el calor extremo persiste en el sur

México bajo dos frentes: El Frío 37 trae lluvias, mientras el calor extremo persiste en el sur
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Febrero de 2026 a las 22:26:40
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Ciudad de México a 20 de febrero de 2026.- La República Mexicana se prepara para un fin de semana de contrastes meteorológicos extremos. El avance del frente frío número 37, impulsado por una potente masa de aire ártico-polar, provocará un desplome en las temperaturas y lluvias severas en el noreste y centro, mientras que un sistema anticiclónico mantendrá condiciones de calor extremo en el resto del territorio.

Tormentas y riesgo de inundaciones en la Huasteca

Para este sábado 21 de febrero, se espera que el desplazamiento del frente frío genere lluvias fuertes (de 25 a 50 mm) acompañadas de actividad eléctrica. Las zonas con mayor riesgo son:

  • San Luis Potosí y Veracruz (región de la Huasteca).

  • Querétaro e Hidalgo (zonas serranas).

Aviso de seguridad: Las autoridades advierten que las precipitaciones podrían elevar niveles de ríos, provocando deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas. Se recomienda extremar precauciones.

Descenso térmico y heladas árticas

La masa de aire ártico que acompaña al frente provocará un descenso drástico en el termómetro, especialmente durante la madrugada del domingo. Se pronostican:

  • -10 a -5 °C: Zonas serranas de Chihuahua y Durango.

  • -5 a 0 °C: Zonas altas de Baja California, Sonora, Coahuila y Nuevo León.

Además, se espera un evento de "Norte" fuerte que afectará las costas, incrementando la sensación de frío y el oleaje.

El calor extremo no cede en el Pacífico y el Sur

Mientras el norte se congela, un sistema anticiclónico mantendrá el ambiente seco y caluroso en gran parte del país. Aunque el centro tendrá un ligero respiro, los estados del litoral del Pacífico y el sureste enfrentarán temperaturas sofocantes:

Región y temperatura estimada:

Oaxaca y Chiapas (Istmo)40 a 45 °C

Sinaloa, Nayarit, Michoacán, GuerreroHasta 40 °C

Península de Yucatán y JaliscoHasta 40 °C

Recomendaciones generales

Ante esta dualidad climática, Protección Civil recomienda a la población:

1. En zonas frías: Abrigarse por capas y proteger a población vulnerable (niños y adultos mayores).

2. En zonas cálidas: Mantener una hidratación constante y evitar la exposición prolongada al sol.

3. General: Mantenerse atento a las actualizaciones de los avisos meteorológicos locales debido a la rapidez del desplazamiento del frente.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Vinculan a proceso a las personas que fueron detenidas durante el operativo para la recuperación de la planta Cruz Azul en Tula, Hidalgo
Colapsa el piso de una vivienda y una mujer cae cuatro metros, quedando gravemente herida en el centro de Aguascalientes
En Los Reyes, Michoacán: Joven se prende fuego tras discutir con sus padres, falleció en el hospital
Joven de 18 años es trasladado en helicóptero tras sufrir lesión facial en obra en Tláhuac
Más información de la categoria
Supuesta captura del máximo líder de Jalisco se apodera de la conversación nacional
Sheinbaum irrumpe en León con megabachillerato y lanza cruzada nacional por 150 mil nuevos lugares
Denuncia sindicato SUESMA hostigamiento de la alcaldesa de Apatzingán y la renuncia de casi 100 afiliados
Con o sin cargo, exigiré justicia para Carlos Manzo, afirma alcaldesa de Uruapan
Comentarios