México bajo dos frentes: El Frío 37 trae lluvias, mientras el calor extremo persiste en el sur

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Febrero de 2026 a las 22:26:40

Ciudad de México a 20 de febrero de 2026.- La República Mexicana se prepara para un fin de semana de contrastes meteorológicos extremos. El avance del frente frío número 37, impulsado por una potente masa de aire ártico-polar, provocará un desplome en las temperaturas y lluvias severas en el noreste y centro, mientras que un sistema anticiclónico mantendrá condiciones de calor extremo en el resto del territorio.

Tormentas y riesgo de inundaciones en la Huasteca

Para este sábado 21 de febrero, se espera que el desplazamiento del frente frío genere lluvias fuertes (de 25 a 50 mm) acompañadas de actividad eléctrica. Las zonas con mayor riesgo son:

San Luis Potosí y Veracruz (región de la Huasteca).

Querétaro e Hidalgo (zonas serranas).

Aviso de seguridad: Las autoridades advierten que las precipitaciones podrían elevar niveles de ríos, provocando deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas. Se recomienda extremar precauciones.

Descenso térmico y heladas árticas

La masa de aire ártico que acompaña al frente provocará un descenso drástico en el termómetro, especialmente durante la madrugada del domingo. Se pronostican:

-10 a -5 °C: Zonas serranas de Chihuahua y Durango.

-5 a 0 °C: Zonas altas de Baja California, Sonora, Coahuila y Nuevo León.

Además, se espera un evento de "Norte" fuerte que afectará las costas, incrementando la sensación de frío y el oleaje.

El calor extremo no cede en el Pacífico y el Sur

Mientras el norte se congela, un sistema anticiclónico mantendrá el ambiente seco y caluroso en gran parte del país. Aunque el centro tendrá un ligero respiro, los estados del litoral del Pacífico y el sureste enfrentarán temperaturas sofocantes:

Región y temperatura estimada:

Oaxaca y Chiapas (Istmo)40 a 45 °C

Sinaloa, Nayarit, Michoacán, GuerreroHasta 40 °C

Península de Yucatán y JaliscoHasta 40 °C

Recomendaciones generales

Ante esta dualidad climática, Protección Civil recomienda a la población:

1. En zonas frías: Abrigarse por capas y proteger a población vulnerable (niños y adultos mayores).

2. En zonas cálidas: Mantener una hidratación constante y evitar la exposición prolongada al sol.

3. General: Mantenerse atento a las actualizaciones de los avisos meteorológicos locales debido a la rapidez del desplazamiento del frente.