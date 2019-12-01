México aumenta 27% su consumo de carne; cerdo registra el mayor crecimiento

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Noviembre de 2026 a las 13:48:11

Ciudad de México a 08 de noviembre de 2026.- El consumo de carne en México aumentó 27 por ciento entre 2020 y 2025, al pasar de 9 millones 62 mil a 11 millones 549 mil toneladas, impulsado por una mayor capacidad de compra de las familias, derivada de los incrementos salariales y los apoyos gubernamentales, informó el Consejo Mexicano de la Carne (ComeCarne).

De acuerdo con el organismo, el consumo per cápita alcanzó los 85.3 kilogramos anuales durante 2025, con el pollo y el cerdo como las proteínas de mayor demanda.

La carne de cerdo registró el crecimiento más significativo, con un incremento de 54 por ciento en cinco años, al pasar de 2 millones 440 mil a 3 millones 753 mil toneladas. En tanto, el consumo de pollo aumentó 18 por ciento y el de res 20 por ciento.

ComeCarne atribuyó esta tendencia al fortalecimiento de los ingresos familiares por la política salarial, los programas de apoyo gubernamental, la moderación de la inflación y el aumento de las remesas.

Sin embargo, el organismo advirtió que el crecimiento del consumo se ha moderado. Entre enero y septiembre de 2026, la demanda de pollo aumentó 2.1 por ciento y la de cerdo 2.4 por ciento, mientras que la de res disminuyó 2.4 por ciento.

Otro desafío es la dependencia de las importaciones. México produce únicamente 56 por ciento de la carne de cerdo que consume, mientras que la autosuficiencia alcanza 80 por ciento en pollo y 99 por ciento en res.

Para 2027, ComeCarne proyecta incrementos en los precios de la carne: 6 por ciento para la de res, 4.8 por ciento para la de cerdo y 3.3 por ciento para la de pollo.

El organismo señaló que el comportamiento de los precios dependerá, entre otros factores, de las decisiones comerciales sobre importaciones y de la disponibilidad internacional de estos productos.