Mexicanos que van a Gaza en Flotilla Sumud están bien, informa Sheinbaum, tras reporte de ataque

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Septiembre de 2025 a las 08:30:45

Ciudad de México, a 9 de septiembre 2025.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo indicó que “se encuentran bien” los seis connacionales que viajan en la Flotilla Global Sumud que lleva ayuda humanitaria a Gaza, luego del reporte de un ataque aparentemente con un dron contra uno de los buques principales.

Además, durante su conferencia de prensa matutina, la mandataria mexicana reiteró que los mexicanos que forman parte de la misión humanitaria “tienen todo el apoyo” de su gobierno.

Según Arlin Medrano, el barco “Familia”, en el que viajan organizadores de la Global Sumud, “recibió drones que lanzaron fuego” en aguas de Túnez.

“Todos se encuentran bien, el barco donde viajo yo junto con otras 21 personas ´Adara´ no sufrió daños. Y la misión avanza sin miedo”, dijo el activista mexicano.

No obstante, comentó que los israelíes los llaman “terroristas” por llevar ayuda humanitaria “ante un genocidio provocado por la ocupación israelí, pero sus acciones son el espejo de lo que nos acusan”.

Por su parte, la flotilla que zarpó con activistas y ayuda humanitaria para Gaza afirmó que en la madrugada del 9 de septiembre, una de sus embarcaciones fue atacada por un posible dron cerca de Túnez, aunque ese país descartó la presencia de vehículos aéreos no tripulados en la zona.