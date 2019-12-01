Metro de la CDMX empieza semana con humo en su Línea 3; usuarios desalojan tren

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Enero de 2026 a las 08:16:23

Ciudad de México, 5 de enero del 2026.- Durante la mañana de este lunes se registró un incidente en la Línea 3 del Metro de la Ciudad de México, la cual, provocó que una estación se llenara de humo y los ocupantes del medio de transporte tuvieran que desalojar la misma.

A través de redes sociales, usuarios reportaron que uno de los convoyes salidos de Indios Verdes con dirección a Universidad empezó a desprender humo, lo que llevó a varios usuarios a desalojarlo, si bien las autoridades no pidieron que salieran.

Al respecto, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) refirió que bastó una revisión a la unidad para continuar con el servicio.

Hasta el momento, se desconoce la causante de la humareda, aunque se precisó que el servicio avanza lento pero no precisamente por dicho incidente, sino por la afluencia de lo que ha marcado el regreso a sus actividades de varios trabajadores en la Ciudad de México.