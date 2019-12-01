Metro CDMX reanuda servicio tras sismo; no se reportan daños

Metro CDMX reanuda servicio tras sismo; no se reportan daños
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Enero de 2026 a las 08:26:58
Ciudad de México, 2 de enero del 2025.- La red del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México opera con normalidad luego de la activación del protocolo de seguridad por el sismo registrado este viernes en la capital del país.

El director del Metro, Adrián Ruvalcaba, informó que tras las revisiones correspondientes no se detectaron daños en las instalaciones ni incidencias en el servicio. Detalló que la circulación de los trenes se normalizó en todas las líneas de la red.

“Luego de la activación del protocolo de seguridad en la red del @MetroCDMX, debido a sismo registrado en la Ciudad, me reportan que no se registraron daños a las instalaciones ni incidencias en el servicio. La circulación de los trenes se normaliza en toda la red”, señaló el funcionario.

Ruvalcaba agradeció la calma y comprensión de las personas usuarias durante la aplicación de los protocolos de seguridad y reiteró el compromiso del Metro de salvaguardar la integridad de pasajeros y trabajadores ante cualquier eventualidad.

CDMX reporta saldo blanco tras sismo; solo incidentes menores en tres puntos
Sheinbaum da primer informe tras sismo de magnitud 6.5 en CDMX
De manera preliminar, sin daños en la Ciudad de México tras sismo en Guerrero: Clara Brugada
Bedolla activa protocolos tras sismo; preliminar, sin daños en Michoacán 
