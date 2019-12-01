¡Más de 500 motos al corralón! Rodada del Terror deja 514 unidades remitidas en CDMX

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Noviembre de 2026 a las 14:07:48

Ciudad de México a 01 de noviembre de 2026.– La llamada “Rodada del Terror 2026” dejó un saldo de 514 motocicletas remitidas a depósitos vehiculares y un vehículo tipo Razer, luego de los operativos desplegados por autoridades capitalinas durante las celebraciones de Halloween y Día de Muertos.

El secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Pablo Vázquez Camacho, informó que las acciones se realizaron los días viernes 30 y sábado 31 de octubre en vialidades de las 16 alcaldías.

De acuerdo con el reporte oficial, los agentes de tránsito detectaron diversas faltas al Reglamento de Tránsito, entre ellas conducir sin casco de protección, circular sin placas, exceder los límites de velocidad, transitar en sentido contrario, invadir carriles confinados y realizar maniobras peligrosas.

El operativo tuvo como objetivo prevenir accidentes y proteger la integridad de motociclistas, peatones y automovilistas que transitaban por las zonas donde se desarrollaron las concentraciones.

Para estas labores se desplegaron elementos de seguridad y tránsito, quienes realizaron revisiones y supervisaron los recorridos de los grupos de motociclistas.

La cifra de unidades remitidas refleja la dimensión del dispositivo de vigilancia implementado durante una de las concentraciones motociclistas que se realizan cada año en la capital del país.