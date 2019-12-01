Más de 5 mil millones en juego: la historia de Rafael Zaga, acusado de fraude en Infonavit

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Abril de 2026 a las 07:45:55

Ciudad de México, 14 de abril del 2026.- Rafael Zaga Tawil es señalado por la Fiscalía General de la República (FGR) como uno de los principales responsables de un presunto fraude que habría causado un daño superior a los 5 mil millones de pesos al Infonavit, a través de contratos firmados con su empresa Telra Realty.

De acuerdo con las investigaciones, entre 2014 y 2016 la compañía obtuvo acuerdos con el instituto para desarrollar programas relacionados con la movilidad hipotecaria, enfocados en la rehabilitación de viviendas y esquemas de arrendamiento con opción a compra para derechohabientes.

Sin embargo, las indagatorias apuntan a que la empresa no contaba con la infraestructura ni la capacidad técnica necesarias para cumplir con los proyectos establecidos, lo que habría generado irregularidades desde el origen de los contratos.

En 2017, el Consejo de Administración del Infonavit determinó cancelar de manera anticipada dichos convenios al considerar que afectaban el interés público. A pesar de ello, se aprobó posteriormente un acuerdo de indemnización a favor de la empresa, el cual se cubrió en pagos mensuales entre octubre de ese año y marzo de 2018, alcanzando un monto total de más de 5 mil millones de pesos.

Para la FGR, este pago carecía de sustento legal y forma parte de un esquema fraudulento que benefició de manera indebida a Telra Realty y a sus directivos, entre ellos Zaga Tawil y su hijo, Elías Zaga Hanono.

El caso también involucra a exfuncionarios del Infonavit, quienes habrían participado en la autorización y ejecución de los acuerdos.

Algunos de ellos fueron procesados y posteriormente colaboraron con las autoridades como testigos.

Las autoridades federales sostienen que este caso representa uno de los mayores desfalcos relacionados con recursos destinados a la vivienda en el país, al afectar directamente el patrimonio de los trabajadores.