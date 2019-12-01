Marina presta atención médica a más de 230 mil personas en 14 estados

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Noviembre de 2026 a las 12:18:22

Ciudad de México, a 12 de noviembre 2026.- La Secretaría de Marina-Armada de México (Semar), anunció que a través de su Programa de Atención Médica de Primer Contacto en Lugares de Difícil Acceso ha beneficiado a más de 234 mil personas en 14 estados.

Según la información oficial, dichas acciones forman parte del Plan Marina, para acercar servicios a comunidades rurales, costeras, insulares y alejadas que enfrentan dificultades para trasladarse a hospitales o unidades médicas.

Se detalló que, en su primera fase, el programa acumula 115 mil 218 consultas médicas, 364 visitas a domicilio, 27 mil 869 pláticas de salud preventiva y 84 mil 430 apoyos de labor social.

Lo anterior, con el despliegue de 12 mil 448 elementos navales, con ambulancias, autobuses y vehículos de distintos tipos.

Dentro de los servicios se incluyen consultas en módulos y a domicilio, odontología, fisioterapia, psicología y aplicación de vacunas, aparte de servicios veterinarios para mascotas.