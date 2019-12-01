Marina presta atención médica a más de 230 mil personas en 14 estados

Marina presta atención médica a más de 230 mil personas en 14 estados
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Noviembre de 2026 a las 12:18:22
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Ciudad de México, a 12 de noviembre 2026.- La Secretaría de Marina-Armada de México (Semar), anunció que a través de su Programa de Atención Médica de Primer Contacto en Lugares de Difícil Acceso ha beneficiado a más de 234 mil personas en 14 estados.

Según la información oficial, dichas acciones forman parte del Plan Marina, para acercar servicios a comunidades rurales, costeras, insulares y alejadas que enfrentan dificultades para trasladarse a hospitales o unidades médicas.

Se detalló que, en su primera fase, el programa acumula 115 mil 218 consultas médicas, 364 visitas a domicilio, 27 mil 869 pláticas de salud preventiva y 84 mil 430 apoyos de labor social.

Lo anterior, con el despliegue de 12 mil 448 elementos navales, con ambulancias, autobuses y vehículos de distintos tipos.

Dentro de los servicios se incluyen consultas en módulos y a domicilio, odontología, fisioterapia, psicología y aplicación de vacunas, aparte de servicios veterinarios para mascotas.

Más información de la categoria
Localizan en LC, Michoacán a hombre reportado como desaparecido; se encontraba mal de salud
Presunto responsable de abuso sexual, en agravio de una niña de 8 años, es vinculado a proceso 
En Tiquicheo, Michoacán rescatan a mujer estadounidense y a sus tres hijas menores de edad, víctimas de violencia familiar
Enfrentamiento en Irapuato deja un presunto agresor abatido y seis detenidos 
Más información de la categoria
Frente frío 5 ocasionará lluvias en casi todo el país
Detienen a presunto homicida del regidor de Cuernavaca, Morelos, Gabriel Rivas
Michoacán, listo para abrir los santuarios de la Mariposa Monarca este 20 de noviembre
Edgar Inzunza frena guerra sucia y descarta encuestas “patito”