Agente arrollado está fuera de peligro; Tránsito exige castigo ejemplar contra conductor

Celaya, Guanajuato, a 13 de julio 2026.- El elemento de Policía y Tránsito Vial que fue arrollado durante un operativo en la calle Morelos ya se encuentra fuera de peligro, informó el director de la corporación, Martín Filiberto García Medina, quien aseguró que el responsable fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado para determinar su situación jurídica.

El titular de Tránsito señaló que el oficial presentó lesiones en el hombro y la rodilla del lado izquierdo, pero los estudios médicos no detectaron fracturas ni fisuras.

"Ya le dieron de alta, no está grave. La lesión no pone en peligro su vida; solamente resultó lesionado del homóplato y de la rodilla. Va a continuar con estudios para descartar algún desgarre muscular", explicó.

De acuerdo con la información proporcionada por el director, el incidente ocurrió cuando el elemento solicitó al conductor retirar su vehículo del carril exclusivo para transporte urbano y suburbano, debido a que obstruía la circulación.

"La persona estaba dentro del carril exclusivo y se le pidió que se moviera. Al acercarse el elemento, arrancó de manera intempestiva, no se lo esperaba y es cuando lo avienta", detalló García Medina.

Agregó que, tras el impacto, el conductor terminó contra una unidad policial, lo que permitió que fuera detenido en el lugar y posteriormente presentado ante la autoridad ministerial.

"Afortunadamente el elemento cayó hacia un lado y no al arroyo donde iba a circular. La persona se impacta contra una unidad de Policía, donde se detiene y no ocasiona lesiones a más personas", comentó.

El director indicó que serán los peritos y la Fiscalía quienes determinen los delitos que correspondan, además de establecer si existieron agravantes durante el hecho. También confirmó que fueron solicitadas pruebas de alcoholemia y antidoping al conductor.

García Medina lamentó que este tipo de conductas se presenten contra los elementos de seguridad y tránsito, al considerar que existe una mayor agresividad hacia la autoridad.

"La gente cada día está un poco más agresiva, pero no debe ser así. No es tolerable y es totalmente reprobable. Por eso se está aplicando todo el rigor que tengamos al alcance de la ley", afirmó.

Asimismo, informó que el caso fue seguido de cerca por autoridades municipales y que existen elementos de prueba, entre ellos grabaciones de cámaras cercanas al lugar y la posible revisión de la cámara corporal del agente.

El funcionario reconoció que, aunque no son situaciones frecuentes, en lo que va de la administración se han registrado tres casos de agresiones similares contra elementos de Tránsito, además de constantes insultos durante la aplicación de infracciones.

"Las agresiones verbales ocurren a menudo; cuando se les infracciona algunas personas se molestan y empiezan a insultar. Eso también se sanciona porque se debe respetar a la autoridad", concluyó.