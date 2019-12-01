Ataque armado en Pénjamo deja cuatro muertos y dos heridos durante convivio familiar

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Julio de 2026 a las 14:34:10

Pénjamo, Guanajuato, a 13 de julio 2026.- Un ataque armado registrado al interior de un domicilio en la colonia Miguel Hidalgo dejó como saldo cuatro personas sin vida y dos más lesionadas, informó la Fiscalía General del Estado, que identificó a algunas de las víctimas como Jesús Armando “N”, de 26 años; Gustavo “N”, de 24 años, así como dos adolescentes de iniciales A.M.L. y B.O.V.

La agresión ocurrió en un inmueble ubicado sobre la calle Solidaridad, a un costado del panteón municipal y de la carretera federal La Piedad-Pénjamo, donde habitantes de la zona reportaron múltiples detonaciones de arma de fuego.

De acuerdo con los primeros datos de la investigación, las víctimas se encontraban en una reunión familiar cuando un grupo de hombres armados irrumpió en la vivienda y abrió fuego contra los presentes, para después escapar del lugar.

Tras recibir el reporte, elementos de seguridad y cuerpos de emergencia se trasladaron al sitio, donde localizaron a varias personas con heridas de bala. Paramédicos brindaron atención a los lesionados y posteriormente fueron trasladados a un hospital para recibir atención médica.

El área fue acordonada por autoridades para resguardar la escena y permitir las labores periciales. Personal de la Fiscalía General del Estado realizó el procesamiento del lugar, recabó indicios e inició las investigaciones correspondientes para esclarecer el ataque y dar con los responsables.

Hasta el momento, las autoridades mantienen abierta la carpeta de investigación para determinar la mecánica de los hechos y el móvil de la agresión.