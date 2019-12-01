Vinculan a proceso a interno del CEFERESO 17 por delitos contra la salud

Vinculan a proceso a interno del CEFERESO 17 por delitos contra la salud
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Julio de 2026 a las 14:23:43
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Buenavista, Michoacán, a 13 de julio 2026.- Un Juez de Control determinó vinculación a proceso en contra de Fredy Alberto “N”, presunto responsable de delitos contra la salud; hechos registrados en el Centro de Reinserción Federal número 17.

Sobre el particular se informó que con base en los datos de prueba, el pasado 10 de febrero, tras haber pasado de un área a otra, el imputado comenzó a actuar de manera sospechosa frente al personal de seguridad, acción que fue percibida y que propició una revisión en la que le fueron asegurados cinco envoltorios con cocaína, mismos que tenía ocultos entre sus pertenencias.

Derivado de los actos de investigación, la Fiscalía Regional de Apatzingán logró reunir datos de prueba que permitieron establecer la posible participación de Fredy Alberto “N” en este hecho, y en audiencia realizada mediante citación, un Juez de Control lo vinculó a proceso y le fijó medidas cautelares.

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