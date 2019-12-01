Aseguran arsenal en Apatzingán, Michoacán 

Aseguran arsenal en Apatzingán, Michoacán 
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Julio de 2026 a las 14:20:27
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Apatzingán, Michoacán, a 13 de julio 2026.- Como resultado de un operativo interinstitucional llevado a cabo en esta municipalidad, se aseguraron un arma larga, 540 cartuchos útiles, 20 cargadores, equipo táctico y dos motocicletas.

Sobre el particular se informó que dichas acciones fueron encabezadas por elementos de la Guardia Civil, en coordinación con personal del Ejército Mexicano, como parte del reforzamiento de la seguridad en la región de Tierra Caliente.

Durante recorridos de vigilancia y prevención, los uniformados localizaron y aseguraron un arma larga, 540 cartuchos útiles de diversos calibres, 20 cargadores, tres chalecos balísticos, tres fornituras y dos motocicletas.

Finalmente lo asegurado fue puesto a disposición de la autoridad competente, que realizará las investigaciones correspondientes para determinar su posible relación con actividades delictivas en la región.

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