Marchas en Querétaro transcurrieron en calma y con saldo blanco: Eric Gudiño

Querétaro, Querétaro, 17 de noviembre del 2025.- El titular de la Secretaría de Gobierno del estado de Querétaro, Eric Gudiño Torres, informó que las marchas realizadas este domingo en la capital transcurrieron en calma y con saldo blanco. De acuerdo con datos de Protección Civil, participaron alrededor de 5 mil 600 personas en las dos movilizaciones, una por la mañana y otra por la tarde.

El funcionario destacó que no se registraron daños materiales y que las manifestaciones fueron atendidas con acompañamiento de la Secretaría de Gobierno en coordinación con instancias municipales y estatales en donde todo se realizó con calma.

Con relación al operativo de seguridad por el Buen Fin, Gudiño Torres señaló que la presencia policial se mantiene de manera permanente en los centros comerciales, donde se realizan reuniones de coordinación para garantizar la seguridad de los consumidores. El despliegue continuará hasta la noche de este lunes, en previsión de la alta afluencia de personas durante estas fechas.

Cuestionado sobre el proceso legal de la muñeca Lele, símbolo artesanal de Querétaro, el secretario explicó que el trámite se encuentra en manos del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), aunque hasta el momento no se ha recibido información oficial sobre la resolución de los derechos.