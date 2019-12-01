Marcha en Morelia, Michoacán termina en trifulca contra comunicadores

Marcha en Morelia, Michoacán termina en trifulca contra comunicadores
Autor: Redacción / Amanda Bautista Rodríguez | Fecha: 15 de Noviembre de 2025 a las 16:25:08
Morelia, Michoacán, a 15 de noviembre del 2025.-La manifestación de la"Marcha Nacional, México se Levanta", terminó en agresión contra representantes de medios de comunicación quienes grababan la detención de tres jóvenes que habían participado en dicha movilización.

 

Los hechos se reportaron cuando un grupo de jóvenes se mantenían gritando consignas afuera de Palacio de Gobierno, inmediatamente después los policías salieron de las vallas para iniciar la persecución contra los manifestantes, acción que era grabada por los comunicadores.

 

Los policías trataban de tapar las cámaras de los periodistas con sus escudos y manos, lo que derivó en empujones contra los representantes de los medios de comunicación.

 

Entre los periodistas agredidos, Liliana Jiménez, quien recibió un golpe en el rostro que le originó una lesión, mientras la periodista Jania Serriteño también fue atendida por los paramédicos.

 

La molestia de los elementos de seguridad pública estatal, fue cuando los comunicadores capturaban las detenciones, a la vez que los cuerpos de seguridad se mofaban de los jóvenes requeridos.

