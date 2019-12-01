Omar García Harfuch viaja a Uruapan para reunirse con Grecia Quiroz tras homicidio de Carlos Manzo

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Noviembre de 2025 a las 10:29:30

Uruapan, Michoacán, 13 de noviembre del 2025.- El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, tomó rumbo hacia Uruapan, Michoacán, para cumplir su compromiso de reunirse personalmente con Grecia Quiroz, presidenta municipal de Uruapan, tras el homicidio de Carlos Manzo, quien fuera su esposo y alcalde en funciones.

Lo anterior luego de sostener una reunión a temprana hora en Morelia, Michoacán, en compañía del secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo y autoridades del estado, como el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, el fiscal general Carlos Torres Piña y el presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez.

Se espera que tras la reunión con la alcaldesa de Uruapan, se ofrezca un mensaje en cuanto a los avances del caso en el homicidio de Carlos Manzo, una vez que el pueblo de Uruapan y México entero claman justicia.

En días recientes, Grecia Quiroz posteó un mensaje en sus redes sociales en el que aseveró que quitaron a su esposo Carlos Manzo del camino de llegar a la Presidencia de la República, con lo que dejó entrever que podría tratarse de un crimen de Estado, situación que ha causado todo tipo de comentarios en la opinión pública.

“Por supuesto que ibas a llegar a ese lugar, estoy plenamente convencida, por eso te quitaron del camino”, indicó en su texto.

Cabe resaltar que Quiroz asumió el cargo como presidenta municipal sustituta de Uruapan el pasado 5 de noviembre, tras el homicidio de su compañero de vida y el padre de sus hijos, hecho que conmocionó al colectivo social mexicano.