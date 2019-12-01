Se reúnen Harfuch, Trevilla y Bedolla para supervisar avances del Plan Michoacán en la 21 Zona Militar

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Noviembre de 2025 a las 10:11:52

Ciudad de México, 13 de noviembre del 2025.- Bajo un fuerte operativo de seguridad arrancó este jueves la reunión entre el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo y el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, para supervisar los avances del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.

Pocos minutos después de las 08:00 horas aterrizó un helicóptero de la Fuerza Aérea Mexicana en la 21/a Zona Militar con García Harfuch y Trevilla Trejo.

Antes de ellos, arribaron el presidente del Poder Judicial en Michoacán, Hugo Gama, el fiscal general del estado, Carlos Torres Piña y los coordinadores de alcaldes del PAN y del PRD, además del presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, mientras que el último en arribar fue el gobernador Ramírez Bedolla.

Cabe destacar que en punto de las 10:30 se tiene contemplada un segundo encuentro con autoridades, ahora en Uruapan, donde Omar García Harfuch se encontrará con la presidenta municipal, Grecia Quiroz, tras el homicidio de su esposo Carlos Manzo.