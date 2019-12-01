Se reúnen Harfuch, Trevilla y Bedolla para supervisar avances del Plan Michoacán en la 21 Zona Militar

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Noviembre de 2025 a las 10:11:52
Ciudad de México, 13 de noviembre del 2025.- Bajo un fuerte operativo de seguridad arrancó este jueves la reunión entre el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo y el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, para supervisar los avances del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.

Pocos minutos después de las 08:00 horas aterrizó un helicóptero de la Fuerza Aérea Mexicana en la 21/a Zona Militar con García Harfuch y Trevilla Trejo.

Antes de ellos, arribaron el presidente del Poder Judicial en Michoacán, Hugo Gama, el fiscal general del estado, Carlos Torres Piña y los coordinadores de alcaldes del PAN y del PRD, además del presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, mientras que el último en arribar fue el gobernador Ramírez Bedolla.

Cabe destacar que en punto de las 10:30 se tiene contemplada un segundo encuentro con autoridades, ahora en Uruapan, donde Omar García Harfuch se encontrará con la presidenta municipal, Grecia Quiroz, tras el homicidio de su esposo Carlos Manzo.

Noventa Grados
