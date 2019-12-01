Manifestantes irrumpen en la Cámara de Diputados durante debate sobre pensiones

Manifestantes irrumpen en la Cámara de Diputados durante debate sobre pensiones
Autor: Tania Monroy / Noventa Grados | Fecha: 25 de Marzo de 2026 a las 17:53:22
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Ciudad de México, 25 de marzo de 2026.- Un grupo de manifestantes, conformado por trabajadores retirados de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Petróleos Mexicanos (Pemex) y de Luz y Fuerza, irrumpió en la Cámara de Diputados durante la discusión de una reforma que plantea limitar las pensiones de trabajadores del Estado.

De acuerdo con los reportes, los jubilados ingresaron a empujones por el acceso de Emiliano Zapata y lograron avanzar hasta el área de registro, donde posteriormente quedaron encapsulados tras el cierre de puertas por parte del personal de resguardo.

La protesta, acompañada de cacerolazos, se llevó a cabo mientras legisladores debatían modificaciones al artículo 127 constitucional, orientadas a establecer un tope a las pensiones. Los inconformes señalaron que no fueron escuchados durante el proceso legislativo.

Asimismo, advirtieron que la posible aplicación retroactiva de la medida podría vulnerar derechos adquiridos y contravenir lo establecido en el artículo 14 constitucional.

Hasta el momento, no se ha informado de personas lesionadas, mientras que el debate legislativo continuó en medio de un ambiente de tensión.

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