Manifestantes de la Generación Z derriban e incendian puertas del Palacio de Gobierno en Guadalajara

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Noviembre de 2025 a las 22:30:01

Guadalajara, Jalisco, 15 de noviembre de 2025.– La protesta de la denominada Generación Z en Guadalajara escaló la noche de este sábado, cuando un grupo de manifestantes derribó e incendió las puertas del Palacio de Gobierno, ubicado en el centro histórico de la ciudad.

La movilización, que inicialmente avanzó entre consignas contra la inseguridad y la impunidad, cambió de tono al llegar al inmueble sede del Poder Ejecutivo estatal. En la zona frontal del edificio, algunos participantes comenzaron a realizar pintas y a golpear las puertas, hasta que finalmente lograron tirarlas y prender fuego en el acceso principal.

Las llamas alcanzaron varios metros de altura y el humo se extendió por la zona, mientras otros manifestantes continuaban lanzando consignas frente al palacio. Elementos de seguridad que resguardaban el edificio respondieron con maniobras para contener el incendio y dispersar a los inconformes.

En calles aledañas se desplegaron policías equipados con escudos y cascos, quienes realizaron cierres viales y comenzaron a replegar a los manifestantes. De manera extraoficial, se habló de varias personas detenidas, aunque hasta el momento no se ha difundido una cifra oficial ni un balance completo de lesionados.

La protesta en Guadalajara forma parte de una jornada de movilizaciones convocadas en distintas ciudades del país por jóvenes identificados como Generación Z, quienes salieron a las calles para reclamar justicia, mayor seguridad y un alto a la violencia.

Hasta el cierre de esta nota, las autoridades estatales no habían presentado un informe detallado sobre los daños ocasionados en el Palacio de Gobierno, ni un posicionamiento amplio sobre el operativo implementado durante los disturbios.