Manifestantes de la Generación Z derriban e incendian puertas del Palacio de Gobierno en Guadalajara

Manifestantes de la Generación Z derriban e incendian puertas del Palacio de Gobierno en Guadalajara
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Noviembre de 2025 a las 22:30:01
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Guadalajara, Jalisco, 15 de noviembre de 2025.– La protesta de la denominada Generación Z en Guadalajara escaló la noche de este sábado, cuando un grupo de manifestantes derribó e incendió las puertas del Palacio de Gobierno, ubicado en el centro histórico de la ciudad.

 

La movilización, que inicialmente avanzó entre consignas contra la inseguridad y la impunidad, cambió de tono al llegar al inmueble sede del Poder Ejecutivo estatal. En la zona frontal del edificio, algunos participantes comenzaron a realizar pintas y a golpear las puertas, hasta que finalmente lograron tirarlas y prender fuego en el acceso principal.

 

Las llamas alcanzaron varios metros de altura y el humo se extendió por la zona, mientras otros manifestantes continuaban lanzando consignas frente al palacio. Elementos de seguridad que resguardaban el edificio respondieron con maniobras para contener el incendio y dispersar a los inconformes.

 

En calles aledañas se desplegaron policías equipados con escudos y cascos, quienes realizaron cierres viales y comenzaron a replegar a los manifestantes. De manera extraoficial, se habló de varias personas detenidas, aunque hasta el momento no se ha difundido una cifra oficial ni un balance completo de lesionados.

 

La protesta en Guadalajara forma parte de una jornada de movilizaciones convocadas en distintas ciudades del país por jóvenes identificados como Generación Z, quienes salieron a las calles para reclamar justicia, mayor seguridad y un alto a la violencia.

 

Hasta el cierre de esta nota, las autoridades estatales no habían presentado un informe detallado sobre los daños ocasionados en el Palacio de Gobierno, ni un posicionamiento amplio sobre el operativo implementado durante los disturbios.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Localizan sin vida a adolescente dentro de una vivienda en Acalpican de Morelos, en Lázaro Cárdenas, Michoacán 
Consigue FGR formal prisión contra presunto implicado en secuestro y homicidio de periodista en Veracruz
Detiene FGE a Antonio “N” por presunta agresión íntima compañero con discapacidad en Uruapan
Marchan miles de queretanos; exigen al Gobierno seguridad
Más información de la categoria
SSP separa a policía tras agredir a la periodista Liliana Jiménez en Morelia y abre investigación
Represión marca la histórica movilización del 15 de noviembre: México exige cambio y el Gobierno paga con violencia
Granaderos de la CDMX agreden a periodistas y dejan heridos en marcha de la Generación Z en el Zócalo
Policías Estatales se Burlan de Jóvenes Detenidos en Morelia Gritando
Comentarios