Mandará México más ayuda humanitaria a Cuba

Ciudad de México, a 9 de febrero de 2026.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, dio a conocer que se mandará más ayuda humanitaria a Cuba.

Durante su conferencia matutina de este lunes, la mandataria expresó que no se puede hacer caso omiso ante la situación que está enfrentando en estos momentos Cuba, tras las sanciones que anunció el gobierno de Estados Unidos a los países que le envíen petróleo a la isla.

“Sí va a haber más apoyo. El pueblo de México siempre es solidario, nadie puede ser omiso a la situación que está viviendo en este momento el pueblo de cuba por las sanciones que se están imponiendo a cualquier país que envíe petróleo por parte de EE.UU. de una manera muy injusta”.

Asimismo, Sheinbaum Pardo dijo que la esencia de México es el ayudar siempre a los pueblos que lo necesitan.

“Vamos a ayudar al pueblo de cuba como siempre se ha ayudado en cualquier momento a pueblos que lo necesitan, esa es la esencia del pueblo de México, la fraternidad y el apoyo. Ahora se enviaron alimentos principalmente, y se va a enviar más. Vamos a apoyar en lo que haga falta”, indicó.

La funcionaria mexicana aseguró que las sanciones que anunció Estados Unidos en contra de los países que venden petróleo a Cuba, afectan severamente al pueblo de la isla.

“Es muy injusta esta sanción que se está imponiendo a los países que venden petróleo a Cuba. Muy injusta, no está bien, porque no están bien las sanciones que afectan al pueblo. Puede uno estar o no de acuerdo con el régimen de Gobierno de Cuba, pero no debe afectarse a los pueblos nunca”, señaló.

“Nosotros vamos a seguir apoyando y seguimos haciendo todas las acciones diplomáticas necesarias para recuperar el envío de petróleo, porque no se puede ahorcar de esa manera a un pueblo, es muy injusto, Un llamado a que no haya estas sanciones y se apoye al pueblo siempre”, finalizó.