Luto en el periodismo deportivo de Nuevo León: muere el cronista Axel Solís a los 56 años

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Marzo de 2026 a las 11:50:24

Monterrey, Nuevo León, 27 de marzo del 2026.- La comunidad periodística y deportiva de Nuevo León está de luto luego de que este viernes se confirmó la muerte de Axel Solís, reconocido cronista y reportero deportivo, a los 56 años de edad, tras más de tres décadas de trayectoria en los medios.

El fallecimiento del comunicador ocurrió durante la madrugada del 27 de marzo, lo que generó conmoción entre colegas, amigos y seguidores del periodismo deportivo en el norte del país.

La noticia fue confirmada por su hermana, Adri Solís, a través de redes sociales, donde le dedicó un emotivo mensaje de despedida.

“Mi querido hermano, descansa ahora en el Señor. Siempre lo recordaré como el mejor hijo, buen padre, buen esposo, excelente amigo, honesto, responsable, confiable, inteligente, súper trabajador y el mejor hermano…”, escribió.

Axel Solís construyó una carrera sólida dentro de la fuente deportiva, convirtiéndose en una de las voces más reconocidas en la cobertura del futbol regiomontano.

Durante gran parte de su trayectoria trabajó en Televisa Monterrey, donde siguió de cerca la actualidad de Tigres de la UANL y Rayados de Monterrey, dos de los clubes más importantes del futbol mexicano.

En los últimos años, el periodista se mantuvo activo a través de plataformas digitales y colaboraciones en radio, donde continuó compartiendo análisis e información para la afición.