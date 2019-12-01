Lucha por su vida "Cereza", la perrita embarazada que fue rescatada tras la explosión de pipa en CDMX

Ciudad de México, a 11 de septiembre de 2025.- Tras la explosión de la pipa de gas LP que se registró en la alcaldía Iztapalapa, una perrita de nombre “Cereza”, la cual estaba embarazada, fue encontrada gravemente herida por una vecina, quien no dudó en ayudarla.

La mujer, la trasladó a la organización “Huellitas, amor sin fronteras ‘Ana Silvia Diaz F.’”, donde fue llevada a una veterinaria para recibir la atención que requería, y tuvieron que practicarle una cesárea de emergencia, debido a que presentaba quemaduras, además de que estaba muy débil por desnutrición y anemia.

Los veterinarios lograron salvar a sus cinco cachorros, aunque su estado de salud es reservado, ya que aún les faltaba tiempo para nacer, mientras que “Cereza”, se encuentra luchando por su vida.

La organización solicita ayuda de las personas que quieran sumarse para apoyar, con donaciones económicas, así como de insumos médicos, para poder cubrir los gastos tanto de “Cereza”, como de sus cachorros.

Asimismo, hay otro perrito que fue rescatado con quemaduras en el hocico y una paloma que perdió gran parte de su plumaje, los cuales fueron rescatados por brigadistas de la Unidad de Control y Bienestar Animal y llevados a las instalaciones de la Brigada de Vigilancia Animal (BVA), para ser atendidos por especialistas.