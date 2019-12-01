"Lucha contra la corrupción es parte de la transformación": Semar

Ciudad de México, a 16 de septiembre 2025.- El titular de la Secretaría de Marina-Armada de México, almirante Raymundo Pedro Morales, aseveró que “la lucha contra la corrupción es parte de la transformación”, esto, luego de que en días pasados se dieron a conocer presuntos actos de corrupción por parte de elementos de la dependencia.

En ese sentido, durante su discurso en el acto protocolario previo al desfile cívico-militar con motivo del 215 Aniversario del Inicio de la Guerra de Independencia, el mando militar dejó en claro que sería reprobable callar actos reprobables de algunos efectivos de la institución.

“Fue muy duro aceptarlo, pero hubiera sido mucho más y absolutamente imperdonable callarlo, así el mal tuvo un fin determinante en la Marina no encontró lugar ni abrigo. Fuimos nosotros mismos quienes dimos el golpe de timón, porque la lucha contra la corrupción y la impunidad son parte central de la transformación”, argumentó.

Asimismo, el almirante secretario Morales, apuntó que en la Semar se actúa bajo una sola brújula: la honestidad y la transparencia.

“Como la institución más querida de México hemos trazado un rumbo a seguir por lo que cualquier desafío recibe de nosotros todo el peso de nuestra honestidad y una frontal respuesta a nuestro pueblo, pase lo que pase, duela lo que duela, se trate de quien se trate, porque el amor al pueblo solo puede corresponderse con el mismo sentimiento”, indicó el titular de la Marina.