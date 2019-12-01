Tijuana, Baja California, a 20 de noviembre 2026.- Lotería Nacional develó el billete del Sorteo Zodiaco Especial No. 1771 en el marco del 109 aniversario de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (CONCANACO SERVYTUR México), y de la 4ª Cumbre Empresarial de Líderes y Negocios Familiares del Comercio, los Servicios y el Turismo, como reconocimiento a la trayectoria y contribución del organismo empresarial al desarrollo económico del país. El sorteo contará con un Premio Mayor de 11 millones de pesos en una serie y se realizará el domingo 6 de diciembre de 2026.

La ceremonia se realizó en la explanada del Centro Cultural Tijuana (CECUT), sede de la Cumbre que se desarrolla del 19 al 21 de noviembre, con delegaciones empresariales de distintas regiones de México. El acto estuvo encabezado por Olivia Salomón, directora general de Lotería Nacional; el Dr. Octavio de la Torre de Stéffano, presidente de CONCANACO SERVYTUR México, e Ismael Burgueño Ruiz, presidente municipal de Tijuana.

En su mensaje, Olivia Salomón refirió que los billetes de Lotería Nacional además de representar la oportunidad de ganar un premio también preservan la memoria colectiva y reconocen a quienes han dejado huella en la vida pública, “y ése es el sentido de esta emisión que hoy nos reúne: rendir homenaje a los 109 años de CONCANACO SERVYTUR México”.

La directora, al tiempo de agradecer la oportunidad de estar en este encuentro para sumarse a este homenaje, destacó que la Confederación ha representado a quienes hacen posible el comercio, los servicios y el turismo del país. Consideró especialmente valioso que esta Cumbre ponga en el centro a las empresas familiares, “porque cuando hablamos de empresas familiares pensamos en algo que todos conocemos, en esa pequeña tienda que abrió un abuelo con sus ahorros, donde después trabajaron sus hijos, donde hoy quizá son los nietos que levantan la cortina cada mañana”.

Olivia Salomón destacó que este esfuerzo coincide con la visión de la Presidenta Claudia Sheinbaum, que bajo los principios del Humanismo Mexicano, promueve la prosperidad compartida. Se dirigió a los presentes para decir que México necesita de su talento, y de la enorme capacidad que tienen para transformar el esfuerzo de cada día en oportunidades para miles de familias, “que este billete sea un homenaje a su historia y a todas las mujeres y hombres que, con su trabajo, construyen un México más fuerte, con bienestar y prosperidad compartida.

Por su parte, el presidente de CONCANACO SERVYTUR México, Octavio de la Torre de Stéffano, expresó que la Confederación representa una gran familia integrada por mujeres y hombres que trabajan todos los días por sus negocios y comunidades. Agradeció a Lotería Nacional por sumarse a la celebración de los 109 años de historia del organismo y destacó el significado especial de compartir este momento con los Niños Gritones. Como parte de la ceremonia, compartió la historia de una moneda encontrada en la Confederación y entregó a Olivia Salomón una réplica como obsequio simbólico, en reconocimiento a este encuentro entre dos instituciones con una importante trayectoria en México.

En tanto, el presidente municipal de Tijuana, Ismael Burgueño Ruiz, subrayó que recibir esta celebración representa un honor para la ciudad y reafirma su posición como una frontera de oportunidades, innovación y desarrollo económico para México. Destacó que el billete conmemorativo también reconoce el esfuerzo de los empresarios y negocios familiares que impulsan la economía local, y sostuvo que la colaboración entre autoridades y sector empresarial permite generar bienestar y seguridad compartida, en sintonía con la visión de prosperidad compartida impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Un billete que llevará este homenaje a todo México

En el marco de la Cumbre, Olivia Salomón informó que para el Sorteo Zodiaco Especial No. 1771 se emitieron 2 millones 400 mil cachitos, que ya están a la venta con las billeteras y los billeteros de Lotería Nacional, en puntos de venta autorizados, en los canales electrónicos de miloteria.mx y en la aplicación MiLotería.

El sorteo tendrá una bolsa repartible de 43 millones de pesos, además del Premio Mayor de 11 millones de pesos en una serie, y será transmitido el domingo 6 de diciembre de 2026 en el canal institucional de YouTube institucional Sorteos Tradicionales de la Lotería Nacional.