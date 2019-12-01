Lorenzo Córdova rechaza señalamientos de corrupción y responsabiliza a Morena por crisis en el INE

Lorenzo Córdova rechaza señalamientos de corrupción y responsabiliza a Morena por crisis en el INE
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Octubre de 2026 a las 19:35:10
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Ciudad de México, a 30 de octubre de 2026.- El exconsejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, rechazó las acusaciones sobre presuntas irregularidades durante su administración y aseguró que no tiene vínculos con empresarios señalados por beneficiarse de contratos de materiales electorales. Ante los cuestionamientos de la presidenta Claudia Sheinbaum, afirmó que tiene las “manos limpias” y que puede dormir tranquilo.

Durante una entrevista con Joaquín López-Dóriga para Radio Fórmula, Córdova cuestionó que la mandataria dedique tiempo a criticar su gestión, en lugar de atender los problemas que enfrenta el país. Asimismo, descartó sentirse perseguido, aunque advirtió que el tema todavía no está cerrado.

Sobre las presuntas anomalías en la contratación de materiales electorales, sostuvo que el origen de los problemas se encuentra en decisiones tomadas por Morena, particularmente a partir de 2019, cuando se designó a Jesús George como titular del Órgano Interno de Control del INE.

El exfuncionario explicó que durante su administración se buscó mantener la producción de boletas y actas electorales en Talleres Gráficos de México, con el propósito de evitar que el instituto dependiera de un mercado que, según dijo, estaba dominado por un grupo reducido de empresas.

Respecto a los señalamientos sobre posibles vínculos con el empresario José Alfredo Hernández Casillas, Córdova negó haber celebrado contratos o mantenido encuentros personales con él. Añadió que las empresas relacionadas con dicho empresario obtuvieron contratos por montos de 40 mil, 87 mil y 400 mil pesos durante su gestión.

Finalmente, defendió que su administración fue una de las más fiscalizadas en la historia del organismo electoral y aseguró que las observaciones detectadas derivaron en sanciones para algunos funcionarios, sin que se acreditaran las acusaciones de corrupción que ahora se le atribuyen.

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