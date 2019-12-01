“Lorena” se debilitó a ciclón post-tropical

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Septiembre de 2025
Ciudad de México, a 5 de septiembre de 2025.- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), dio a conocer que “Lorena”, se debilitó durante las primeras horas de este viernes a ciclón post-tropical.

Además, indicaron que su centro se localizó a 275 kilómetros al oeste de Cabo San Lázaro y a 285 kilómetros al sur-suroeste de Punta Abreojos, Baja California Sur.

Derivado de su debilitamiento, “Lorena” desaparecerá frente a Baja California Sur en las próximas horas, y aunque no tocará tierra, las lluvias continuarán en la región.

Se esperan lluvias puntuales torrenciales en Baja California Sur, puntuales intensas en Baja California (sur) y Sonora (oeste y sur), puntuales muy fuertes en Sinaloa (norte y costa) y Durango, así como Puntuales fuertes en Chihuahua.

 

 

