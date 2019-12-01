Localizan hielera con restos humanos frente a negocio en Culiacán, Sinaloa; suman 3 víctimas este domingo

Localizan hielera con restos humanos frente a negocio en Culiacán, Sinaloa; suman 3 víctimas este domingo
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Noviembre de 2026 a las 11:57:42
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Culiacán, Sinaloa a 08 de noviembre de 2026.– Una hielera blanca con restos humanos en su interior y un mensaje escrito sobre la tapadera fue localizada abandonada la mañana de este domingo en la colonia Los Mezcales, al norte de Culiacán.

 

El hallazgo ocurrió sobre la avenida Álvaro Obregón, entre las calles Benjamín J. López y Vinoramas, frente a un establecimiento de alimento forrajero.

 

Tras el reporte, se movilizaron corporaciones de seguridad para atender la situación y realizar las diligencias correspondientes.

 

Con este hallazgo, suman tres víctimas mortales registradas durante este domingo en la capital sinaloense. La jornada anterior cerró con ocho homicidios, entre ellos el de una mujer en el municipio de Escuinapa.

 

 

 

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