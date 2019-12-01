Localizan en Morelia a la “influencer” Marian Izaguirre, tras cinco días de intensa búsqueda por todo Michoacán 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Septiembre de 2025 a las 11:33:25

Morelia, Mich., a 7 de septiembre de 2025.— Flor Marian Izaguirre Pineda, conocida en redes sociales como Marian Izaguirre, fue localizada con vida la noche del sábado en Morelia, después de permanecer desaparecida desde el pasado 1 de septiembre, cuando salió de su domicilio en Uruapan sin dejar rastro.

La Fiscalía General del Estado de Michoacán confirmó el hallazgo e informó que la joven de 23 años fue trasladada a un hospital en Morelia para recibir atención médica.

Aunque no se detallaron las condiciones exactas en que fue encontrada, autoridades precisaron que se encuentra fuera de peligro.

La desaparición que encendió las alarmas

Marian fue vista por última vez en Uruapan, abordando un Kia Río rojo alrededor de las 18:00 horas del 1 de septiembre.

Según versiones familiares, horas antes habría tenido una fuerte discusión en casa, tras la cual salió sin llevarse su teléfono celular.

Esa decisión impidió toda comunicación y detonó la activación de la Alerta Alba, generando un operativo de búsqueda que se extendió hasta la capital michoacana.

Cámaras de videovigilancia captaron el vehículo en dirección a la carretera libre hacia Pátzcuaro, lo que permitió a las autoridades orientar las labores de rastreo. Finalmente, la influencer fue ubicada en Morelia cinco días después.

Investigación en curso

Si bien la Fiscalía celebró la localización con vida de la joven, aclaró que la investigación permanece abierta. Se busca esclarecer lo ocurrido durante los días en que se desconoció su paradero, pues no se descarta ninguna línea de investigación: desde una salida voluntaria hasta la posibilidad de que haya enfrentado alguna situación de riesgo en su trayecto.