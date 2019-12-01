Localizan diversas pertenencias que podrían ser de los mineros desaparecidos en Sinaloa

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Febrero de 2026 a las 17:31:21

Concordia, Sinaloa, a 3 de febrero de 2026.- Tras reforzar los operativos de búsqueda en el municipio de Concordia, Sinaloa, autoridades localizaron diversas pertenencias que podrían corresponder a los mineros reportados como desaparecidos en la región.

La fiscal general del estado, Claudia Zulema Sánchez Kondo, dio a conocer avances de las acciones realizadas en coordinación con corporaciones de los tres órdenes de gobierno, entre los que destacó el aseguramiento de objetos personales y la ejecución de cateos en distintos puntos.

“Se encontraron objetos que pudieran pertenecer a los trabajadores de la mina, y derivado de los hallazgos que hemos obtenido, se han realizado cinco cateos”, señaló la funcionaria.

Sánchez Kondo detalló que uno de los cateos se llevó a cabo en Mazatlán, mientras que los otros cuatro se realizaron en Concordia: dos en la zona serrana y dos más en la cabecera municipal.

La fiscal recordó que la denuncia inicial fue presentada el sábado 24 de enero por la apoderada legal de la empresa canadiense Viszla Silver, en la que se reportó la desaparición de 10 trabajadores. No obstante, precisó que únicamente cinco familias han formalizado la denuncia ante las fiscalías correspondientes.

Hasta ahora, se han recibido dos denuncias a través de autoridades de Zacatecas, dos más en Sonora y una en Guerrero. En el caso de Chihuahua, se emitió una ficha de búsqueda de otro minero, aunque no se presentó denuncia formal. Las autoridades sinaloenses mantienen coordinación con estas entidades para recabar información relacionada con los 10 trabajadores desaparecidos.

El 1 de febrero se anunció el despliegue de un operativo especial en la zona, con la participación de mil 900 elementos: 800 del Ejército, 270 de Fuerzas Especiales, 100 de la Guardia Nacional y 20 agentes ministeriales, además del apoyo aéreo de tres helicópteros artillados y dos aviones tipo T6C-Texan.

De acuerdo con la información disponible, los mineros se encontraban en un campamento conocido como La Clementina cuando fueron privados de la libertad por hombres armados el viernes 23 de enero, en el municipio de Concordia.

El secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que una célula criminal presuntamente vinculada a ‘Los Chapitos’ estaría relacionada con los hechos, y agregó que ya fue identificado el líder del grupo, por lo que continúan las labores para su captura. Asimismo, indicó que no se tiene registro de amenazas previas contra los trabajadores.