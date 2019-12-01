Localizan cuatro cuerpos calcinados en Chiapas; investigan si corresponden a desaparecidos de Chahuites, Oaxaca

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Noviembre de 2026 a las 10:08:39

Tonalá, Chiapas, 15 de noviembre de 2026.- Cuatro cuerpos calcinados fueron localizados en un barranco a un costado de la carretera internacional 190, en el tramo que conduce a Tonalá, Chiapas. Las autoridades investigan si corresponden a las cuatro personas reportadas como desaparecidas el pasado 11 de noviembre en Chahuites, Oaxaca.

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca informó que el hallazgo ocurrió la mañana del sábado, como resultado de las investigaciones y los trabajos de colaboración con la Fiscalía de Chiapas.

Las personas desaparecidas fueron identificadas en las fichas de búsqueda como Gustavo Allard Herrera, de 59 años; Víctor Hugo Alvarado Villalobos, de 38; Noel López Ruiz, de 40, y Ángela Villalobos Hernández, de 31 años.

De acuerdo con la información oficial, los operativos incluyeron sobrevuelos con drones y recorridos terrestres. Durante las labores, el personal localizó dos cuerpos masculinos parcialmente calcinados a una profundidad aproximada de 31 metros.

Posteriormente, a unos 85 metros de profundidad, fue encontrada una camioneta Toyota Hilux, color gris, completamente calcinada y que coincide con el vehículo en el que presuntamente viajaban las personas desaparecidas. Cerca de ella también fueron ubicados los restos de otras dos personas.

La Fiscalía precisó que, debido a las condiciones en que fueron encontrados los cuerpos, todavía no es posible confirmar su identidad. Por ello, se realizan los dictámenes forenses correspondientes para establecerla legalmente.

En las acciones participaron autoridades de investigación y seguridad de Oaxaca y Chiapas, así como elementos de la Secretaría de Marina, Guardia Nacional, Defensa Nacional y Policía Estatal, además de binomios caninos especializados.

Las investigaciones continúan para esclarecer las circunstancias de los hechos y confirmar la identidad de las cuatro víctimas.