Localizan con vida a dos agentes de la SSPC privados de su libertad en Jalisco

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Diciembre de 2025 a las 10:38:41

Ciudad de México, a 1 de diciembre 2025.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, confirmó que fueron localizados con vida y en buen estado de salud los dos agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) que habían sido privados de su libertad en Jalisco.

“Los dos agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana secuestrados por un grupo criminal en Jalisco fueron encontrados en buen estado de salud”, indicó la mandataria mexicana al leer una tarjeta informativa en la conferencia matutina de Palacio Nacional.

Por su parte, el titular de Seguridad federal, Omar García Harfuch destacó en un mensaje en sus redes sociales que ambos agentes “se encuentran bien y pronto estarán con sus familias”.

Asimismo, el funcionario agradeció a la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar), Guardia Nacional y al gobierno de Jalisco, por su apoyo en la búsqueda y localización de los uniformados.

Cabe recordar que la semana pasada, la SSPC informó que dos agentes fueron reportados como desaparecidos desde el martes 25 de noviembre de 2025, mientras realizaban labores de inteligencia e investigación de campo en el estado.