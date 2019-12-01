Revientan fiesta clandestina con más de 300 menores de edad en Nuevo León; localizan arma, dinero y adolescentes alcoholizados

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Diciembre de 2025 a las 08:56:05

San Pedro Garza García, Nuevo León, 1 de diciembre del 2025.- Autoridades de Nuevo León reventaron una fiesta clandestina en la que se situaban más de 300 menores de edad, algunos de ellos alcoholizados, en el municipio de San Pedro Garza García.

Vecinos del Fraccionamiento San Patricio alertaron a las autoridades ruido excesivo por música, por lo que oficiales se movilizaron al lugar, sin encontrar el sitio referido.

Los policías se retiraron, sin embargo, momentos más tarde un hombre denunció ante las autoridades que tenían incomunicada a su hija al interior de una propiedad.

Por ello, los oficiales municipales regresaron al fraccionamiento y localizaron el inmueble donde se desarrollaba la fiesta clandestina.

“Ubicamos esta propiedad donde se encontraban entre 350 y 400 menores, que los tenían resguardados, no los dejaban salir”, indicó el secretario de Seguridad del municipio, José Luis Kuri.

Se detalló que el inmueble al que acudieron los agentes policiales se trataba de una propiedad abandonada que se rentaba para fiestas clandestinas, organizadas vía WhatsApp.

En el operativo, once personas fueron arrestadas, quienes tenían en su posesión un arma de fuego calibre 9 mm, equipos de radiocomunicación, cascos balísticos, básculas y más de 100 mil pesos en efectivo.

Así mismo, se aseguraron decenas de botellas de alcohol y los menores de edad fueron entregados a sus padres, algunos de ellos en estado inconveniente por haber ingerido bebidas embriagantes.