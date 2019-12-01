Aseguran más de 600 kilos de estupefacientes en el puerto de Mazatlán, Sinaloa

Aseguran más de 600 kilos de estupefacientes en el puerto de Mazatlán, Sinaloa
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Diciembre de 2025 a las 08:37:51
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Mazatlán, Sinaloa, a 1 de diciembre 2025.- Personal de seguridad federal logró el aseguramiento de más de 600 kilogramos de estupefacientes sintéticos en el puerto de Mazatlán, Sinaloa.

Lo anterior lo dio a conocer el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, a través de un mensaje en redes sociales.

En su publicación, el funcionario federal indicó que el operativo fue encabezado por la  Secretaría de Marina-Armada de México (Semar) y que las drogas se encontraron ocultas en el doble fondo de un tractocamión.

Asimismo, el secretario García Harfuch aseguró que dicho decomiso evitó que más de 15 millones de dosis de metanfetamina y otros estupefacientes sintéticos llegaran a las calles.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Se incendia camioneta en Tacámbaro, Michoacán
Revientan fiesta clandestina con más de 300 menores de edad en Nuevo León; localizan arma, dinero y adolescentes alcoholizados
Aseguran más de 600 kilos de estupefacientes en el puerto de Mazatlán, Sinaloa
Vinculan a nueva célula criminal con homicidio de Carlos Manzo
Más información de la categoria
Revientan fiesta clandestina con más de 300 menores de edad en Nuevo León; localizan arma, dinero y adolescentes alcoholizados
Aseguran más de 600 kilos de estupefacientes en el puerto de Mazatlán, Sinaloa
¡La mandó a Manchester! Chicharito falla penal y Chivas se va de vacaciones tras caer ante Cruz Azul
Vinculan a nueva célula criminal con homicidio de Carlos Manzo
Comentarios