Civiles armados queman tres vehículos en Villaflores, Chiapas; señalan disputa por el territorio

1 de Diciembre de 2025

Villaflores, Chiapas, a 1 de diciembre 2025.- Un grupo de civiles armados quemó tres vehículos en Villaflores, Chiapas, municipio ubicado en la región frailesca del estado, en donde grupos criminales se disputan el control del territorio con enfrentamientos, "levantones", secuestros y extorsiones.

Cabe señalar que, según las autoridades de la entidad, no se reportan muertos ni heridos como resultado de estos actos de violencia; además, dieron a conocer que elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) fueron desplegados en la zona.

"Hasta el momento no se reportan personas lesionadas ni amenazas directas a la comunidad; las vías de comunicación se mantienen bajo supervisión permanente y se realizan las investigaciones para determinar el origen de los hechos y dar con los responsables", precisaron en un comunicado.

De igual forma, aseguraron que personal de la Secretaría de Seguridad del Pueblo, policías ministeriales y de la unidad de investigación del estado se encuentran en la región.

Por su parte, la corporación estatal detalló que fueron quemados un camión torton, una camioneta pick up y un automóvil sedán.