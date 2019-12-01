Se registra choque-volcadura en la Morelia-Salamanca

Se registra choque-volcadura en la Morelia-Salamanca
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Diciembre de 2025 a las 10:11:49
Tarímbaro, Michoacán, a 1 de diciembre 2025.- Daños materiales dejó como saldo el choque entre tres vehículos y volcadura de uno de ellos, hechos registrados en la carretera Morelia-Salamanca en este municipio.

Al respecto se informó que autoridades policiacas y servicios de emergencia fueron alertados de que a la altura del kilómetro 22 de la referida carretera se había registrado un accidente vehicular.

Al sitio acudieron elementos de la Guardia Nacional y paramédicos de Protección Civil, quienes al arribar encontraron chocados tres vehículos y uno de ellos volcado.

Es de mencionar que no se reportaron lesionados de consideración.

Noventa Grados
